Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
Видео
Как правильно наносить хайлайтер
Видео

«Отцеловал – колесовать: другую целовать»: бывшая жена нового мужа Макеевой ищет помощи у врача-невролога

Светлана Малькова провела прямой эфир со специалистом на своей странице в Instagram.

«Отцеловал – колесовать: другую целовать»: бывшая жена нового мужа Макеевой ищет помощи у врача-невролога
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

На днях Анастасия Макеева и ее новый муж, строитель Роман Мальков отдыхали на Байкале. Компанию им составил и старший сын бизнесмена – 16-летний Андрей, который  с весны живет с отцом и мачехой в Москве. Бывшая супруга Малькова – Светлана тем временем не может добиться выплаты алиментов. С ее слов, судебное заседание по этому вопросу перенесли в очередной раз. А пока в своем Instagram она решила провести прямой эфир с врачом-неврологом Алисой Коротиной. Предшествовали этому строки из стихотворения Марины Цветаевой «Вчера еще в глаза глядел».

Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — ответствуют.

Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошло году на даче у звезды. Строитель приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

Смотрите также:

 

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковМакеева личная жизньРоман МальковСветлана Малькова