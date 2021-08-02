Утро в море: Ирина Пегова в бикини цвета «взбесившейся Барби» показала пышные формы

На одном из фешенебельных турецких курортов, Бодруме этим летом многолюдно. Очень многие российские знаменитости решили здесь провести свой отпуск. Например, телеведущая Ксения Бородина несколько недель загорала и купалась в Эгейском море. Вслед за ней туда отправилась звезда театра и кино Ирина Пегова.

Знаменитая актриса прилетела в Бодрум после Сочи. Она решила встретить последний месяц лета именно у Турции, и теперь наслаждается красотой и гостеприимством курорта, деясь впечатлениями в своем микроблоге.

Накануне Пегова призналась, что предпочитает дикие пляжи – там спокойнее и нет людей. Но найти такие все труднее, поэтому она старается поплавать в море с самого раннего утра – так безлюдней.

Пегова устроила заплыв после рассвета, запечатлев себя на видео. В бикини цвета «Взбесившейся Барби» звезда кино засветила пышные формы, наслаждаясь прохладной водичкой и первыми лучами солнца.

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