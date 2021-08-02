«С любимой Арианной»: Малинина запечатлела мужа с повзрослевшей внучкой

Певец Александр Малинин – уже трижды дедушка. Наследников ему и его жене Эмме подарил старший сын Антон. Напомним, после знакомства с Эммой Александр усыновил ее сына от первого брака и дал свою фамилию. Теперь звездный дедушка воспитывает трех внуков – Арианну, Платона и Лео. Младшего ребенка Антон и его жена подарили звездным родителям минувшей зимой. В своем Instagram Эмма Малинина поделилась трогательным кадром, на котором позировал 62-летний музыкант.

«С любимой внучкой Арианной», — написала Эмма.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Смотришь на вашу семью и радуешься! Очаровательные, любящие, добрые, воспитанные», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Александр и Эмма Малинины в браке более 30 лет. В 2000-м году они стали родителями двойняшек Устиньи и Фрола.

Смотрите также: