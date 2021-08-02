Ксения Бородина в топе-бюстье и кожаной мини-юбке повеселилась в клубе

Известная телеведущая Ксения Бородина несколько недель отдыхала в Турции. Девушка улетела туда вместе с двумя детьми, мамой и подругами и провела яркие отпуск, кадрами с которого с удовольствием делилась с онлайн-аудиторией.

По возвращении в Москву Бородина продолжила развлекаться и чуть ли не в первый вечер отправилась в клуб. Сейчас она — девушка свободная, поэтому может себе позволить любой досуг.

Для вечеринки Бородина нарядилась в топ-бюстье и кожаную мини-юбку. В качестве накидки на загорелые почки девушка выбрала кипенно-белый жакет. Завершили модный лук ботинки на трендовой массивной подошве и ювелирные аксессуары.

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