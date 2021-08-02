«Точно королева!»: Пегова подчеркнула загар, примерив яркое платье с экстремальным декольте

Ирина Пегова отдыхает в Турции. Для отпуска актриса выбрала Бодрум, где наслаждается видами городами, гуляет по историческим местам и радует фанатов свежими снимками. На этот раз Ирина запечатлелась в ярко-желтом платье с воланами с экстремальным декольте. Цвет наряда подчеркнул ее свежий загар.

«Ну, кто здесь королева? Символ Бодрума — замок Святого Петра, средневековая крепость в турецком городе стоит на территории античного Галикарнаса. Она возведена в XV веке рыцарями-госпитальерами с Родоса… Для его строительства использовали камни с развалин мавзолея Мавсола, который считается одним из семи античных чудес света. Потрясающие виды. Эти панорамы невозможно забыть!

Фанаты отреагировали на публикацию, засыпав актрису комментариями.

«Ирина, вы точно королева! Вы потрясающи в этом желтом платье! Прекрасная! Красотка! Просто шикарная!», — писали пользователи Сети.

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