«Не будите во мне зверя»: Вера Брежнева в бикини подразнила стройной фигурой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» отдыхает с мужем в Италии, но уделяет время своим поклонникам.

Многие знаменитости этим летом выбрали в качестве страны для своего отпуска Италию. На озере Комо успели отдохнуть Валентин и Марина Юдашкины, Ольга Бузова, Валерия со своей большой семьей и многие другие. А у Веры Брежневой с Константином Меладзе здесь есть особняк в Форте-деи-Марми, поэтому они не стали долго думать, куда лететь.

Помимо Тирренского моря, Брежнева и Меладзе успели поплавать по Адриатическому – звездная пара посетила Венецию и «прогулялась» по каналам «города на воде». Оттуда певица показала много веселых и романтичных кадров. Кроме того, девушка нашла время пообщаться с подписчиками, и не только о своем отпуске.

Один из вопросов коснулся фотографий в купальнике. Почему певица не публикует в этом отпуске снимки в бикини, спросил у нее кто-то. «Ой, не будите во мне зверя», — посмеялась звезда, запостив несколько фото в бикини.

На одном она позирует спиной, на другом – лицом. Не обошлось без заигрываний с подписчиками – она подразнила их кадрами в купальнике, предварительно закрыв самое интересное плашками со своими ответами.

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