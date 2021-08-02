«Жаркий летний день»: Нетребко в платье-бандо с леопардовым принтом прогулялась по Венеции

Звезда мировой оперы Анна Нетребко этим летом наверстала упущенные и отмененные за прошлый сезон гастроли. Певица практически не была дома, в Вене, все это время разъезжая по городам Европы и выступая перед местной публикой. В Италии знаменитость задержалась дольше всего – здесь ее хотят видеть и слышать во многих театрах страны.

Выступила Нетребко и в Венеции. В свободное от репетиций и концертов время она снова поспешила навстречу приключениям, отправившись гулять по туристическим и не очень местам с сестрой.

«Эх, Венеция! Воспоминания на годы… надо заставлять себя двигаться, даже в жаркий летний день!», — сообщила звезда подписчикам.

Для прогулки по «плавучему городу» Нетребко облачилась в струящееся платье-бандо с леопардовым принтом. Разбавить променад под палящим солнцем певица решила в прохладном кафе с мороженым и чашечкой кофе.

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