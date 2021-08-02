«Какие шикарные»: Кошкина едва уместила пышную грудь в платье-корсет

Яна Кошкина получила известность благодаря роли в сериале «ЧОП». Сейчас эффектная брюнетка с роскошными формами успевает выходить не только на сцену шоу-программа в качестве ведущей, но и на театральный помост. Недавно Яна приняла приглашение на участие в постановках от Константина Богомолова. Но и это еще не все. В своем Instagram Кошкина рассказала, что готовится к очередному проекту.

«В эфире любого телеканала» — это когда подписан контракт о неразглашении. Директор чуть не проболтался», — написала Кошкина.

На съемочной площадке Яна появилась в черном платье-корсете, которое подчеркнуло и без того ее внушительные формы.

больше по теме Подогрела интерес: Кошкина в лифчике с глубоким вырезом похвасталась аппетитной грудью Кадром актриса поделилась в своем Instagram.

«Какие шикарные! Какие классные глаза! Красавица! Классная! Огонь!», писали пользователи Сети.

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