В закатном блеске: Ольга Бузова в бикини устроила танцы у бассейна

Певица и телеведущая, а также начинающая актриса МХАта им. Горького Ольга Бузова продолжает отдыхать в Греции. Девушка побывала на острове Санторини, который поразил ее своей красотой настолько, что она разрыдалась, и здесь же провела множество фотосессий на память об этом невероятном местечке.

больше по теме Лицом к морю: Клава Кока в одних стрингах искупалась в бассейне Певица отдохнула в турецком Бодруме и теперь активно делится с поклонниками горячими фотографиями.

Каждую минуту Бузова старается провести так, чтобы прочувствовать момент и запомнить его надолго. И не упускает возможности насладиться окружающими красотами. На сей раз Ольга провожала закат у бассейна, позируя в бикини, и решила станцевать, активно двигая бедрами в такт мелодии.

Красивый стройный силуэт на фоне погружающегося в ночь неба настолько понравился самой певице, что она поделилась получившимся видео с подписчиками микроблога. Заметим, что подобные съемки вызывают целый шквал эмоций у подписчиков Бузовой – одни восхищаются ей и ее фигурой, другие откровенно хейтят и обесценивают.

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