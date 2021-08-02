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«Разве так можно?»: Рудова в бассейне засветила упругий «поплавок»

Кадрами актриса поделилась в своем Instagram.

«Разве так можно?»: Рудова в бассейне засветила упругий «поплавок»
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова получила известность в начале 2000-х благодаря главной роли в сериале «Татьянин день». На протяжении многих лет блондинка будоражит сердца миллионов пользователей Сети, периодически подогревая интерес публики откровенными снимками. На этот раз в личном микроблоге Наталья поделилась фотографиями, на которых позировала в бассейне.

«Ого! Красотка! Какая классная! Разве так можно делать? Невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в эти дни Рудова отдыхает в Европе. Наталья решила поехать в Сен-Тропе, а компанию ей составила Анастасия Решетова. Девушки познакомились более пяти лет назад на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».  С тех пор не только поддерживают общение, но и довольно часто выезжают на отдых.

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