«Ох уж эти подсолнухи»: располневшая Наташа Королева обтянула пышные формы кроп-топом и шортиками

48-летняя звезда 90-х Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко, наиболее известным как танцор Тарзан, отдыхает в Турции. Здесь артистка уже успела повидаться со многими коллегами – свой день рождения недавно на берегу Эгейского моря отмечал Игорь Крутой. Специально на празднество прилетели Лев Лещенко, Николай Басков и другие селебрити.

Сейчас отдых продолжается, и Королева с Тарзаном решили уединиться на яхте. Морская прогулка удалась, и звезды даже сняли романтическое видео для своих подписчиков, на котором счастливые позируют на фоне моря.

Для прогулки Наташа Королева облачилась в розовый комплект, состоящий из кроп-топа и шортиков. За время в отпуске певица успела поправиться, поэтому наряд подчеркнул пышные формы звезды. И это не осталось незамеченными подписчиками:

«Наташа копия мама, потихоньку вес набирает», «Ну а что вы хотели, ей не 18 лет же. Все мы становимся не те», «Ох уж эти подсолнухи», «Наташа, сексуальность ваша зашкаливает! Но это прекрасно!», «Натаха в своем репертуаре», «Тяжелая артиллерия», «Натуська пампушка», «это ветром надуло грудь, на самом деле у неё не такая же грудь», — пишут фолловеры.

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