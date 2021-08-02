«Попа как у…»: Каменских в бикини со стрингами показала сзади свое массивное достоинство

Певица отдыхает с мужем и подругой на море и без устали фотографируется.

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских в Instagram бывает круглыми сутками. Девушка делится с многомиллионной аудиторией кадрами закулисья своих концертов, семейными снимками и фото с отдыха. Обычно все это у нее случается ежедневно – певица очень востребована, поэтому часто гастролирует, успевая совместить работу и отдых на пляже.

больше по теме Лицом к морю: Клава Кока в одних стрингах искупалась в бассейне Певица отдохнула в турецком Бодруме и теперь активно делится с поклонниками горячими фотографиями.

На этот раз девушка отправилась отдыхать с мужем и подругой. Первый же день они решили провести на море, расположившись на комфортной яхте и устроив фотосессию.

Каменских, которая не так давно очень похудела, дорожит своей фигурой и просто обожает ее. При любом удобном случае красотка старается продемонстрировать ее во всей красе. И пока она в бикини позировала мужу, ее подруга подловила певицу сзади, сняв бэкстейдж процесса.

«Попа как у…», — подписала кадры девушка, намекая на популярную в Сети Ким Кардашьян и ее бедра.

Каменских часто сравнивают в Кардашьян именно из-за фигуры. Более того, девушка даже воспела массивное достоинство американской дивы в песне «Попа как у Ким».

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