Мама на отдыхе: Кудрявцева в белом монохромном образе запечатлелась с молодым мужем и дочкой после заката

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Турции и убеждена – лучше места для детского отдыха не найти.

50-летняя звезда экрана Лера Кудрявцева этим летом сначала отдохнула в Сочи, куда повезла двухлетнюю дочку Машу в балетный лагерь, а потом улетела в Турцию. С наследницей и молодым мужем Игорем Макаровым телеведущая остановилась в Белеке, расположенном на берегу Средиземного моря, и наслаждается продолжающимся отпуском.

Накануне с дочкой и мужем Кудрявцева отправилась на прогулку после заката. Для променада Лера нарядилась во все белое, поддержав тренд на монохромный образ. На территории отеля у бассейна звезда решила запечатлеться на память.

В микроблоге Кудрявцева делится не только кадрами своего отпуска, но и впечатлениями, получаемыми на курорте. Теледива признается, что для нее лучше места для отдыха с ребенком, чем Турция, нет.

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