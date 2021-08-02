«Я в поиске»: муж Бородиной на фоне развода признался, что деньги и роскошь не делают счастливым

Ксения Бородина и ее второй официальный муж Курбан Омаров прожили одной семьей почти шесть лет. Но весной между ними произошел разлад, причины которого поклонникам до сих пор неизвестны, и теперь каждый пошел своей дорогой. Пока еще суд не развел пару, но процесс идет, и телеведущая буквально считает дни до своей свободы.

Курбан Омаров активизировался в Сети и теперь проявляет себя как блогер. Он много путешествует, снимает ролики, проводит гивы, поднимает философские темы и высказывает свое мнение по тому или иному вопросу. И на сей раз мужчина задумался о счастье.

«Ни деньги, ни богатства, роскошные дома, машины, дорогие клубы, не делают нас счастливыми», — заявил мужчина. И призадумался: «Я тоже в поиске своего счастья, каждый день выходя из дома, я жадно ищу его, пытаясь понять, как это все работает и есть ли идеальная формула. Встречаю тысячи людей, озадаченных тем же. И, как и все, до сих пор не понимаю, счастлив я или еще нет».

Подписчики поспешили напомнить мужчине, что у него двое прекрасных детей – сын и дочка, — не в этом ли счастье? Но мужчина парировал: «Сто процентов дети — это самое главное в жизни. Но когда они ложатся спать, и я остаюсь наедине с собой и своими мыслями, думаю, а достаточно ли я счастлив, чтоб показать им дорогу к нему. Смоги ли…».

Напомним, что Курбан – дважды отец. Его первенцу Омару от первого брака 12 лет, а дочери Теоне, матерью которой стала Ксения Бородина, — 5 лет.

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