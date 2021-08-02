Лицом к морю: Клава Кока в одних стрингах искупалась в бассейне

Певица отдохнула в турецком Бодруме и теперь активно делится с поклонниками горячими фотографиями.

25-летняя звезда современной эстрады Клава Кока побывала в Бодруме не столько ради отдыха, сколько чтобы поработать. Но мини-командировка закончилась, а впечатления и фотографии остались. И девушка решила поделиться ими у себя в микроблоге, подчеркнув, что их еще никто никогда не видел.

Десять снимков, которые успела сделать Клава Кока, в основном связаны с отдыхом. Красотка старается не рассекречивать рабочие моменты, делая из них сюрприз фанатам.

Среди фотоподборки нашлись даже пикантные кадры. Например, звезда современности не постеснялась запечатлеться в одних стрингах в бассейне, стоя лицом к морю и проплывающему по нему кораблю.

«Какие же невероятные «живые» снимки», «Опааа, а вот на пятой фотке что-то новенькое…», «Краш выкладывает фотку в крашной футболке», «Какие фото», «Так атмосферно», — оценили подписчики.

Ранее певица уже радовала многомиллионную онлайн-аудиторию пляжными фото. Ее снимок в белом бикини произвел настоящий фурор в Сети.

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