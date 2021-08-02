Ярко и стильно: дочь Успенской в салатовом костюме с мини-шортами сверкнула массивными бедрами

Татьяна Плаксина все активнее проявляет себя в Сети после полугода затишья.

31-летняя единственная наследница Любовь Успенской Татьяна Плаксина ворвалась не только в светские хроники после продолжительного отсутствия, но и снова активизировалась в Сети. У себя в микроблоге девушка уже успела показаться в домашних образах, а также продемонстрировать свое творчество – она снова вернулась к написанию картин и поэзии.

Поддержала красотка Татьяна и маму в ее намерении стать звездой TikTok. Плаксина вместе с Глюкозой и Успенской позировала для видео в соцсеть. На снимке дочка певицы предстала в салатовом летнем костюме, состоящем из кардигана на пуговицах и мини-шорт, которые подчеркнули ее массивные бедра.

«Новый TikTok на моей странице с моими роскошными девочками», — подписала видео королева русского шансона у себя в микроблоге.

Напомним, Татьяна Плаксина и Любовь Успенская воссоединились после почти двух лет ссор и взаимных обвинений, которые певице не удалось оставить за закрытыми дверями. Общественность наблюдала, осуждала, советовала и разводила руками, но артистка смогла справиться с ситуацией и по прилете Плаксиной из Америки сделала все, чтобы помочь дочери восстановиться.

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