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«Каких-то 12 недель и уже можно рожать»: беременная Костенко показала подросший животик

Модель Анастасия Костенко ждет третьего ребенка, на этот раз у нее сын.

«Каких-то 12 недель и уже можно рожать»: беременная Костенко показала подросший животик
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото instagram.comkostenko.94

27-летняя модель Анастасия Костенко, став третьей женой футболиста Дмитрия Тарасова, сделала его многодетным отцом. Она подарила ему двоих дочек вдобавок к наследнице от первого брака. Теперь же сама она скоро станет трижды матерью, потому что носит под сердцем еще одного ребенка.

Остаются считанные недели, и Костенко не терпится взять на руки своего сыночка – да-да, на этот раз у пары будет мальчик, о котором они мечтали. Животик уже очень сильно подрос, и будущая мамочка показала, насколько.

«Каких-то 12 недель и уже можно рожать», — призналась красотка.

За прошедшие 25 недель беременная девушка набрала 6 килограммов. Она призналась, что сейчас у нее растет только живот, и никакие другие места не увеличиваются в объемах. «Лицо наоборот похудело, плюс руки и ноги», — отметила жена Тарасова.

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