«Лепешки вываливаются»: Анастасия Волочкова засветила объемную грудь в микро-лифчике

Мастерица эпатажа, артистка балета Анастасия Волочкова любит свое тело и обожает его демонстрировать окружающим. Очевидно, что звезда гордится тем, как выглядит после похудения. Анастасия Волочкова получает удовольствие от своих подтянутых, суховатых форм и с удовольствием публикует в микроблоге снимки в купальниках.

Тем более, сейчас есть отличный повод это делать. Анастасия Волочкова находится на отдыхе в Греции, где почти отказалась от одежды. Ее Instagram – это, за редким исключением, снимки на пляже в купальниках и бикини.

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На этот раз Анастасия Волочкова доказала, что при своей худобе обладает довольно внушительной грудью. Балерина запечатлелась по пояс в воде, выставив на обозрение только бюст, облаченный в лиф от бикини желтого цвета с сиреневыми цветами.

«Я и море», — многозначительно подписала кадр Анастасия Волочкова.

Комментарии к снимкам в последнее время звезда не отключает, а потому вместе с комплиментами получает в свой адрес и много негативных отзывов.

«Лепешки вываливаются», «Я и пальма, я и море, я и радость, я и шляпа. Вот и отдохнула! Молодец», «Опять этот крокодил всплыл», «Какое же у вас тело красивое! Все подтянутое, спортивное», «У Настеньки фигура – огонь. Любая одежда будет смотреться, как на модели! Особенно подойдут паранджа и хиджаб», — высказываются в Сети.

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