Сама от себя кайфует: Ольга Бузова устроила дефиле в платье цвета лимона с рукавами-буфами и открытой спиной

Поющая телеведущая Ольга Бузова предстала на ужине в Греции в наряде в стиле беби-долл.

Звезда экрана Ольга Бузова уже несколько дней чиллит на греческом острове Миконос. Красотка поселилась в дорогом отеле, с бассейна которого открывается потрясающий вид на побережье и сумасшедшие закаты.

Ольга Бузова призналась в микроблоге, что отель настолько прекрасен, что ей не хочется покидать ее территорию. Но любовь к изучению новых вкусных мест оказалась сильнее. Ольга Бузова покидает территорию отеля ради ужинов в роскошных ресторанах. Ради таких случаев Ольга Бузова облачается в умопомрачительные наряды, за время отдыха она успела продемонстрировать несколько модных платьев разных стилей и фасонов.

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В этот вечер Ольга Бузова облачилась в мини-платье в стиле беби-долл лимонного оттенка с цветочным принтом и рукавами буфами. Правда, вид спереди – это не совсем то, что планировала продемонстрировать звезда.

Вид сзади – вот, чем Ольга Бузова намеревалась удивить фанатов. Красотка дефилировала по улице, а человек с камерой следовал за ней, снимая сзади. Ольга явно получала удовольствие от проходки. Она вышагивала, словно модель по подиуму на Неделе моды, кайфуя от самой себя.

Платье оказалось с огромным вырезом во всю спину и демонстрировало красивую осанку своей обладательницы.

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