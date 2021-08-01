«Такие милые»: певица Лолита наслаждается общением с особенной дочерью

Певица и телеведущая Лолита Милявская проводит отпуск в компании своей 22-летней наследницы Евы.

Певица Лолита Милявская почти два года жила в разлуке с дочерью Евой. Пандемия и запрет звезды въезжать в Украину сделали невозможным свидания Лолиты со своими родными.

Но в этом году ситуация изменилась. Лолита Милявская наконец-то сумела обнять 22-летнюю наследницу Еву. Звездная мама и ее дочка встретились на нейтральной территории – в Болгарии. Именно здесь они сейчас и проводят летние каникулы, наслаждаясь обществом друг друга.

В микроблоге Лолита Милявская поделилась видео, которое сделала во время отдыха на пляже. Певица в кадре обнимается с дочкой, их головы склонены друг другу, мама и ее наследница при этом многозначительно молчат.

«Молчание – золото», — прокомментировала видео Лолита Милявская.

Поклонники звезды признались, что очень рады ее воссоединению с дочкой.

«Дай бог счастья вашей дочери!», «Такие милые. Я вас обожаю», «Как же я рада, что вы наконец-то вместе», «Дай бог, Лолита, вам здоровья, чтобы этот ангелочек был всегда как можно дольше с вами», «Для мамы нет ничего дороже», — высказываются в Сети.

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