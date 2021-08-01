«Опа! Знатный буксир отъела»: Каменских в стрингах комично прогнула поясницу ради секси-«орешка»

Настя Каменских в сексапильных стрингах блеснула крепким «орешком», которому позавидовала бы сама Ким Кардашьян. Похоже, что у американской теледивы появилась соперница в лице украинской исполнительницы. Жена рэпера Потапа на яхте позировала в эротичном бикини, соблазнительно прогнув спинку так, чтобы ее «сочные булочки» казались еще пышнее. Однако многим поклонникам показалось, что украинская дива чересчур перестаралась. Нашлись и те, кто напомнил артистке, что у нее есть муж и ей бы не стояло так «светить» обнаженными прелестями на виду у всех.

«Опа! Знатный буксир отъела», «Султан отыщет и в свой гарем утащит», «А Потап вообще это видел?», «Зависть! Ну как можно иметь такой орешек и быть при этом не толстой», «Вот это прогиб в спине», «Ай да Настя! Ай да секси-малышка», «Муж-то не взревновал?», «Опять голышом», «Проказница детка», «Шалунья! Стрекоза», «Всю яхту с ног на голову поставила», — пишут фолловеры.

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