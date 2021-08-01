«Твоя крепкая рука всегда держит мою»: Навка с венком и в сарафане-медузе предстала на пляже с Песковым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поздравила мужа с важной годовщиной. Супруги женаты уже шесть лет.

На личной страничке в Instagram 46-летняя Татьяна Навка поделилась редким семейным фото, на котором она позировала с мужем пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В кадре олимпийская чемпионка в танцах на льду предстала на пляже в наряде невесты. Благодаря плетеным сандалиям с легкими веревочками, которые обвивали тонкие щиколотки фигуристки, создавалось впечатление, что спортсменка ступает по гальке босиком. Такие греческие босоножки добавили свадебному образу Татьяны Навки легкости и романтичности. Изюминкой ее лука стал струящийся сарафан-медуза. А ее белокурые локоны вместо фаты украшал венок.

Фигуристка держала мужа за руку, буквально светясь от счастья. Влюбленные поженились в Сочи 1 августа 2015 года. Они счастливы в браке уже шесть лет. И воспитывают общую дочку Надю. Девочка увлекается фигурным катанием, участвует в соревнованиях и не так давно дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«С нашим днем нашу семью!! Пусть будет так всегда! Спасибо, что благодаря тому, что твоя крепкая рука всегда держит мою, улыбка не сходит с моего лица!» — отметила фигуристка.

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