Дал же бог такие формы: Вера Брежнева показала точеную фигуру в лифе бандо и узкой юбке

Певица Вера Брежнева рассказала, что нужно делать тем, кто хочет иметь такие же формы, как у нее.

Экс-солистка группы «ВИАГра», 39-летняя Вера Брежнева – признанная красавица, ее фигура предмет зависти многих поклонниц и вожделения – поклонников.

Звезда много времени уделяет своему внешнему виду. Она правильно питается и систематически занимается спортом. Правда, этим летом Вера Брежнева нарушила режим с гигиеной, сорвалась с диеты, и в итоге поправилась на целых два килограмма. Для девушки, которая следит за каждой съеденной калорией, это почти катастрофа.

В сторис микроблога Вера Брежнева рассказала поклонникам, что нужно делать, чтобы иметь к сорока годам такую фигуру, как у нее.

«Если вы готовы сбалансировано питаться и заниматься спортом. Быть дисциплинированным человеком, последовательным, соблюдать режим, у вас все получится», — заверила Вера Брежнева свою аудиторию.

Ответ она проиллюстрировала своим фото, на котором облачена в наряд, подчеркивающий ее фигуру. Вера Брежнева предстала в черном лифе бандо на тонких бретелях, облегающем кардигане и узкой юбке.

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