«Груди-яблочки под водой булькают»: Рудова в эротичном бикини нырнула в лазурную гладь

Наталья Рудова не дает своим поклонникам скучать и не оставляет в покое мужскую часть подписчиков в Instagram, то и дело публикуя соблазнительные снимки. На этот раз актриса из сериала «Универ. Новая общага» эротично поплескалась в бассейне, с головой нырнув под лазурную гладь. При этом звездная блондинка соблазнительно изогнулась, выставив напоказ «сочную» грудь. Кроме того, Наталья поводила точеными ножками под водой, блеснув стройной фигурой.

«Груди-яблочки под водой булькают», «Ах! Эти буйки аж подпрыгнули», «Эу! Горошинки под лифом вздыбились», «Ах! Как она под воду-то ушла», «Какая прикольная мелодия и эротичное видео», «А что так можно было?», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой! Милашка», «Сексапилити», «Оу! Упругие буйки заколыхались», «Ну что за штучка?» — пишут фолловеры.

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