Молодая и красивая: Арсений Шульгин показал няню дочери Селин

Помощница сопровождает звездное семейство во время отдыха в Форте-Дей-Марми.

Арсений Шульгин вместе с женой Лианой, дочкой Селин, мамой, певицей Валерией, отчимом Иосифом Пригожиным и сестрой Анной отдыхает в эти дни в Форте-Дей-Марми. Этот итальянский курорт несколько лет назад облюбовали представители российского бомонда и теперь не мыслят летних каникул без поездки туда.

Семья певицы Валерии уже несколько дней наслаждается погодой, природой и сервисом в Форте-Дей-Марми.

А чтобы отдых молодых родителей Арсения и Лианы Шульгиных был полноценным, пара взяла с собой помощницу, няню дочери Селин. Женщина постоянно присматривает за малышкой, пока Арсений и Лиана весело проводят время.

В сторис микроблога Арсений Шульгин случайно засветил женщину, которой звездная семья доверяет свою малышку. Молодой отец присел на кровать, поиграть с дочкой, и няня тут же сделала ему замечание. Ведь она здесь раздевает малышку, а он в верхней одежде, в которой ходит по улице.

«Сеня, Сеня, куда ты в штанах на подушку», — говорит няня молодому отцу. «Няня ругается, что сел джинсами на кровать», — объяснил Арсений Шульгин подписчикам.

Молодой отец мельком показал в кадре лицо няни Селин. Это довольно молодая женщина, она брюнетка и хороша собой.

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