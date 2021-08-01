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Крошка в тренде: Элла Суханова из «Дома-2» нарядила дочку в комбинезон цвета «кэмел» и белые кроссовки

Годовалая наследница экс-участницы проекта Эллы Сухановой растет настоящей модницей.

Крошка в тренде: Элла Суханова из «Дома-2» нарядила дочку в комбинезон цвета «кэмел» и белые кроссовки
Элла Суханова и ее дочка Эвелина. Фото: instagram.com/eshli_see/

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова первого июля отпраздновала день рождения дочери – маленькой Эвелине исполнился годик.

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже сопровождает маму в салоне красоты. В микроблоге Элла Суханова поделилась видео, на котором запечатлела себя с наследницей на руках во время выхода от мастера.

Элла сделала окрашивание волос, от которого пришла в полный восторг.

«Я мечтала о таком цвете и о таком окрашивании около года, но многие мне говорили, что мне не пойдет, что я испорчу волосы и что это невозможно», — призналась Элла Суханова.

Для визита в салон красоты экс-участница облачилась в кюлоты из разбеленного денима и хлопковый топ пастельного оттенка. Дочку Элла Суханова тоже нарядила в соответствии с последними трендами. На малышке Эвелине комбинезон цвета «кэмел» и белые кроссовки, которые сейчас очень актуальны.

Подписчики осыпали звездную маму и ее наследницу комплиментами, утверждая, что обе невероятно хороши.

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