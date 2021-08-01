Не так уж и мало: Вера Брежнева озвучила, сколько весит на самом деле

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева призналась, что поправилась за лето, и сейчас пытается вернуться в норму.

39-летняя популярная певица Вера Брежнева – обладательница стройной фигуры и роскошных ног. Казалось бы, уж она-то должна быть абсолютно довольна собой. Но нет, парочка лишних килограммов вводит Веру Брежневу в ступор, как и любую другую девушку, которая переживает за свою фигуру.

Вера Брежнева во время интерактива с подписчиками призналась, что в первый летний месяц позволила себе расслабиться, а сейчас пожинает плоды собственной невоздержанности в еде. У Веры, оказывается, появились лишние килограммы.

«В июне позволяла себе все. В итоге, плюс два килограмма, — призналась Вера Брежнева поклонникам. – Потихоньку возвращаюсь в норму. Сейчас 56,7 килограммов. Рост 170 сантиметров».

Сейчас вокалистка вместе с мужем Константином Меладзе находится в своей любимой стране – Италии. Вера Брежнева решила не терять время, и уже вовсю работает над уничтожением лишних килограммов в спортзале.

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