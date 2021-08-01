«Да, я мать! И я умею танцевать»: Орбакайте в сорочке с пайетками-чешуйками зажгла с сыном Дени на танцполе

Дочка примадонны лихо отплясывала под ритмичный трек с красавцем-сыном от Руслана Байсарова.

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте в Instagram появились памятные кадры с участием певицы, ранее шоумен Максим Галкин делился этим видеороликом в личном профиле. Муж примадонны «исподтишка подловил» возлюбленную бизнесмена Михаила Земцова на танцполе. Певица лихо отплясывала с младшим сыном Дени под ритмичную музыку. Оба так увлеклись танцами, что даже не заметили, что к ним подошел Максим.

На светском мероприятии Кристина Орбакайте появилась в пыльно-розовом платье-сороке с мерцающими пайетками в форме чешуи. Певица идеально подчеркнула стройную фигуру, похваставшись тонкими узкими плечиками и изящной талией. Старшая дочка Алла Пугачевой может дать фору даже юным красоткам.

«Да, я мать! И я умею танцевать», — именно под трек с такими слова певица отплясывала с сыном на танцполе.

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