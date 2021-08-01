Секси-мамочка: жена Эрнста обнажила идеальные плечи и ножки в топе и асимметричной юбке с оборками

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья подарила мэтру троих детей. У пары две дочери-погодки четырех и трех лет и годовалый сын. Несмотря на три практически подряд беременности и роды, Софья Эрнст умудрилась сохранить стройность. Актриса в последнее время довольно часто делится снимками в микроблоге, которые позволяют убедиться в том, что ее формы остались совершенными, словно она и не рожала.

На этот раз жена Константина Эрнста разместила в Instagram фото авторства своей старшей дочери, четырехлетней Эрики. На нем Софья Эрнст предстала в наряде, подчеркивающем ее стройность. Она облачена в черный топ, повторяющий все изгибы ее тела, и белую юбку с оборками.

«Дочке четырехлетней так и сказала: «Уволю с должности придворного фотографа, если не сделаешь мне сейчас красивые фотографии в этом наряде». Что думаете, сохраняем этот почетный пост за ней?» — спросила Софья Эрнст у своей аудитории.

Те ответили, что у девочки определенно есть талант фотографа. Она сумела показать маму в лучшем виде.

«У дочки есть будущее на фотопоприще», «Для 4-х лет второе фото идеально! На первом можно простить заваленный горизонт, а на обрезанную ногу надо указать, пусть исправляется», «Второе фото шедеврально!» — высказываются в Сети.

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