«И мы счастливы»: Саша Гозиас из «Дома-2» заинтриговала снимком в компании красавца-мужчины

Экс-участница реалити-шоу Саша Гозиас не показывает своего второго супруга, но многим показалось, что она решила нарушить свое правило.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас счастлива во втором браке. Год назад она вместе с дочкой Софией переехала в Москву, где живет ее второй супруг. Пара воспитывает сына Мишу, которому недавно исполнилось девять месяцев. Саша Гозиас утверждает, что ее супруг – человек непубличный, и никогда не показывает его фото в микроблоге.

Но раз уж на днях она рассекретила маленького сына, то поклонники справедливо рассудили, что настала очередь и мужа. Поэтому, когда Саша Гозиас опубликовала в микроблоге снимок в компании симпатичного молодого человека, многие тут же подумали, что это и есть тот самый секретный супруг экс-участницы «Дома-2».

«И мы счастливы. В семье главное — дружба и понимание. Сегодня потрясающая погода для прогулки», — добавила Саша Гозиас интриги подписью к фото.

И только самые преданные фанаты Саши узнали в парне на снимке ее родного брата. Большинство же искренне восхищаются тем, как похож на «мужа» сын Гозиас Миша.

«Вы сейчас всем любопытным одной фоткой весь мозг сломали», «Красивая пара, будьте счастливы всем на зависть», «Это ведь не муж, а брат», «Да, Миша похож на мужа, но на фото брат», — обсуждают в Сети.

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