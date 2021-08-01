«Реальность оказалась просто ужасающей»: Лариса Вербицкая раскрыла детали своего участия в «Последнем герое»

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая рассказала, как руководство Первого канала отправило ее в Доминикану для участия в третьем сезоне проекта «Последний герой». Телезвезда, давая согласие на поездку, тогда даже не предполагала, что ее ждет.

Организаторы считали, что хрупкая Лариса Вербицкая долго в проекте не задержится, и близким телеведущей сообщили, что она скоро будет дома. Но звезда оказалась крепким орешком и выбыла из шоу за два дня до его окончания.

«Интересно, что еще в первый день на островке все ребята из племени «Пеликанов» признались, что дали согласие на участие, наивно надеясь на относительно комфортные условия проживания и питания. Реальность же оказалась просто ужасающей, но отступать было уже некуда. Пришлось смириться и с бамбуковым ложем, и со скудным снабжением», — рассказала Лариса Вербицкая.

Телеведущая вспомнила, что каждые два дня на их команду из восьми человек выдавали килограммовый пакет риса и по три литра воды каждому. Но иногда этот график нарушался, и пропитание поставлялось с задержкой.

«У нас был огонь, и мы по очереди раз в день варили рис, примерно по 50–60 грамм на человека. Иногда в него добавляли горсть моллюсков, найденных на берегу. Несколько раз нашим ребятам удавалось каким-то образом поймать несколько рыбешек, которые делились маленькими кусочками на всех. Ложками нам служили ракушки, которые выбрасывали на берег волны, а тарелками — плотные, широкие листья деревьев», — поделилась Лариса Вербицкая.

Об этом и многом другом Лариса Вербицкая рассказала в своей книге «В 60 – 6:0 в мою пользу», выпущенной издательством АСТ.

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