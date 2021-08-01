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«Наши радостные встречи!»: Проскурякова в разбеленно-розовом жакете показала свои посиделки с подругами

Композитор Игорь Николаев и его жена каждый год обязательно отдыхают в Прибалтике.

«Наши радостные встречи!»: Проскурякова в разбеленно-розовом жакете показала свои посиделки с подругами
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global look press

Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой каждый год обязательно проводят отпуск в Юрмале. У композитора здесь имеется просторная квартира с лифтом, камином и стеклянной крышей, поэтому звездное семейство может насладиться морским воздухом и местными пейзажами в полном комфорте.

Кроме того, у Николаева и Проскуряковой здесь есть множество друзей: кто-то из них живет здесь, а кто-то специально приезжает в Прибалтику, чтобы отдохнуть в хорошей компании.

Юлия Проскурякова обнародовала в личном блоге фото с одной из таких встреч. В кафе артистка пришла в разбеленно-розовом жакете, белом топе и классических голубых джинсах. Ее муж тоже примерил наряд в летних красках, облачившись в бирюзовую футболку с принтом. Компанию чете составили две подруги.

«Гостеприимная Юрмала и наши радостные встречи!» — подписала кадр Юлия.

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