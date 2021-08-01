«Ребята обычно что-то берут»: Даня Милохин показал свою скромную комнату

Блогер зарабатывает более двух миллионов рублей в месяц, но живет, словно в общежитии.

Популярный тиктокер Даня Милохин показал свою маленькую комнату в Dream Team House. Примечательно, что один из самых востребованных российских блогеров не мечтает о собственных квартире в элитном районе Москвы и коттедже в Барвихе.

Напомним, долгое время Милохин жил в детском доме. Потом к Дане пришла слава, но чтобы закрепиться на Олимпе шоу-бизнеса ему было необходимо создавать совместный контент с другими блогерами. Поэтому артист переехал в большой загородный дом под названием Dream Team House.

Несмотря на то, что сегодня Милохин зарабатывает большие суммы — до двух миллионов в месяц, он не собирается покидать свою команду. Даня считает блогеров из Tik-Tok-хауса своей семьей. К слову, ребята в таком доме делят не только славу и лайки, но и одежду.

«У меня тут раньше много вещей было, но ребята обычно что-то берут, а потом оставляют в своих комнатах или в прихожке. Они так мои кроссовки забирают постоянно», — признался Милохин в интервью для YouTube-канала Dream Team House.

Комната Милохина совсем маленькая, но там артист музицирует и снимает любимые видео. По словам Дани, для настоящего блогера такой роскоши достаточно.

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