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Леди на спорте: Юдашкина в секси-лосинах блеснула осиной талией и точеными бедрами в своем саду

Жена Валентина Юдашкина показала, как работает над своей фигурой.

Леди на спорте: Юдашкина в секси-лосинах блеснула осиной талией и точеными бедрами в своем саду
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

62-летняя жена Валентина Юдашкина Марина постоянно вызывает восхищение у публики. В свои годы она приятно и модно одевается, что не удивительно для жены российского кутюрье. Кроме того, удивляет фигурой с тонкой талией и подтянутыми мышцами.

Как оказалось, за этой красотой стоят регулярные занятия физкультурой. В личном блоге Марина Юдашкина показала себя в спортивной форме с облегающими секси-лосинами, которые лишний раз продемонстрировали точеность ее бедер и талии. Жена известного модельера на обнародованном видео крутила хула-хуп.

«Спорт — это единственное зрелище, в котором несмотря на количество повторов, конец остается неизвестным!» — подписала кадры избранница звездного дизайнера одежды.

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