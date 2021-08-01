«Когда свекровь как ровесница»: Валерия пришла на ужин в платье-сорочке, а ее невестка — в модных джинсах

Певица выглядит весьма и весьма молодо. И не скрывает, что по-началу ей было сложно привыкнуть к новому статусу - бабушки.

Певица Валерия в беседе с поклонниками дала понять, что ей было совсем непросто принять ту мысль, что она стала бабушкой. Именитую маму осчастливил ее младший сын Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана. У пары подрастает малышка Селин, которую заботливая бабушка называет Селинка-малинка. Кроха с первых дней жизни окружена любовью и вниманием близких. Еще бы! Кроме бабушек и дедушек, готовых ежеминутно расточать поцелуи и объятия, а также улюлюканье, у Селин есть и внимательная тетушка Шена (дочка певицы Валерии, — Прим. ред.). Она также в восторге от такого сладкого карапуза как ее племянница.

Надо ли говорить, что певица Валерия выглядит очень и очень молодо. Многие поклонники и вовсе принимают артистку за ровесницу ее же невестки Лианы. А ведь та по возрасту годится ей в дочери. На ужине возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина подчеркнула свою стройную фигуру, примерив монохромное платье-сорочку. А вот жена Арсения Шульгина позировала в модных джинсах.

«Мое счастье!! Жаль, Селинка еще очень маленькая, и вечерами приходится с ней расставаться», — отметила певица. «Когда свекровь как ровесница», «Какие красотки! У Валерии просто прелестная невестка», «Да-да! Только Селинки не хватает», «Отличная семья, так здорово, когда близкие рядом», «Валерия стройняшка! Очень молодо выглядит», — пишут фолловеры.

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