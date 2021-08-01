Пикник на природе с любимой женщиной: Собчак отметила день рождения мужа на крыше

23 июля режиссеру Константину Богомолову исполнилось 46 лет, однако кадры с его именин широкой публике стали доступны только сейчас. В личном блоге Ксения Собчак выставила ролик и фото, на которых видно, как она проводит время с супругом в Санкт-Петербурге.

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Ведущая устроила возлюбленному романтическое свидание в отеле, украсив номер сердечками и серпантином. Кроме того, организовала ужин для двоих на одной из питерских крыш.

«У вас пикник на природе?» — спросила Ксения Собчак мужа «Да, с любимой женщиной. Представляете, как это бывает?» — ответил Константин Богомолов.

Напомним, пара сочеталась браком 13 сентября 2019 года. Для них обоих это были не первые отношения. Режиссер ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, воспитывает от нее дочь Анну. Ведущая состояла в союзе с артистом Максимом Виторганом, у них родился сын Платон. Совместных детей Собчак и Богомолов пока не имеют.

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