«Ты рождаешь бескорыстную любовь»: Климова в нюдовом платье и с платочком показала моложавую маму

Екатерина Климова в своем микроблоге трогательно и нежно поздравила красавицу-маму с юбилеем. Сколько именно исполнилось лет Светлане Владимировне актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» уточнять не стала. Экс-возлюбленная Гелы Месхи поделилась видеороликом, на котором она предстала в нюдовом платье и с платочком. Мама Екатерины также покрыла голову шалью. Они обе позировали во время поездки в Иерусалим.

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» провела уикенд в компании младших наследников — сыновей Матвея и Корнея, а также дочки Беллы.

По-домашнему уютно: Климова в сливочных слаксах и оливковом джемпере предстала в особняке с детьми

«С юбилеем, моя девочка! Держу тебя крепко за руку, как в детстве! Люблю еще сильнее!» — отметила Климова, поздравив маму с днем рождения.

«Мама моя, мы уже не дети,

Но для меня всех родней на свете.

Мама моя, ты мой луч из темноты,

Воплощение доброты.

Ты и я, так друг друга слышим.

Ты — это я, через двадцать с лишним.

Мама моя, ты рождаешь вновь и вновь

Бескорыстную любовь», — такую мелодию к своему трогательному видеоролику выбрала актриса.