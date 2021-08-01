Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
Видео
Как правильно наносить хайлайтер
Видео

«Ты рождаешь бескорыстную любовь»: Климова в нюдовом платье и с платочком показала моложавую маму

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» порадовала поклонников редкими кадрами с самым близким для нее человеком.

«Ты рождаешь бескорыстную любовь»: Климова в нюдовом платье и с платочком показала моложавую маму
Екатерина Климова с мамой Светланой. Фото: Instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова в своем микроблоге трогательно и нежно поздравила красавицу-маму с юбилеем. Сколько именно исполнилось лет Светлане Владимировне актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» уточнять не стала. Экс-возлюбленная Гелы Месхи поделилась видеороликом, на котором она предстала в нюдовом платье и с платочком. Мама Екатерины также покрыла голову шалью. Они обе позировали во время поездки в Иерусалим.

«С юбилеем, моя девочка! Держу тебя крепко за руку, как в детстве! Люблю еще сильнее!» — отметила Климова, поздравив маму с днем рождения.

«Мама моя, мы уже не дети,

Но для меня всех родней на свете.
Мама моя, ты мой луч из темноты,
Воплощение доброты.

Ты и я, так друг друга слышим.
Ты — это я, через двадцать с лишним.
Мама моя, ты рождаешь вновь и вновь

Бескорыстную любовь», — такую мелодию к своему трогательному видеоролику выбрала актриса.

Смотрите также:

Тэги

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь ПетренкоНовости google