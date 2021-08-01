Собственный театр и винтажная мебель: Юлия Пересильд похвасталась домом за пять миллионов

В одном из последних выпусков передачи «На дачу!» главным героем стала артистка Юлия Пересильд. Примечательно, что востребованная актриса не стала покупать дорогую недвижимость в качестве загородного дома.

36-летняя исполнительница главной роли в сериале «Угрюм-река» большую часть времени живет в Москве. У знаменитости большая квартира в элитном жилом комплексе. Но на праздники и в выходные артистка любит уехать на дачу. К слову, двухэтажный деревянный загородный дом Пересильд не отличается богатыми материалами и мебелью. Зато он вмещает в себя винтажные вещи и атмосферные мелочи декора.

Юлия решила разнообразить интерьер своего любимого домика, поэтому пригласила команду Первого канала помочь ей с ремонтом.

«Самая интересная зона в доме – наш чердак, на котором детям можно все. Зрительские кресла укладываются в ряды, есть занавес, свет, лазеры. Это наш импровизированный театр», — отметила Юлия в программе «На дачу!».

Отметим, что дача актрисы находится в Калужской области, в 150 километрах от Москвы. Пересильд призналась, что однажды уже хотела продать дом. Однако во время карантина актриса пересмотрела свое отношение к двухэтажной постройке.

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