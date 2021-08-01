«Какая тонкая талия»: Пугачева в шелковой юбке-трубе и кокетливой беретке пришла на съемки к молодому мужу

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился ее памятный кадр, который был сделан на съемках программы «Музыкалити». На шоу своего мужа Максима Галкина примадонна пришла в элегантном монохромном аутфите. Она примерила шелковую юбку-трубу с акцентным пояском на талии, подчеркнув достоинства идеальной фигуры. О том, что Алла Борисовна заметно постройнела и похорошела говорил еще историк моды Александр Васильев. Так, искусствовед уточнил, что примадонна может позволить себе носить и мини-юбки и брюки-дудочки и шортики. Образ Аллы Пугачевой во французском стиле дополнили — лонгслив и кокетливая беретка.

На съемках вместе с примадонной побывала и певица Юлия Зиверт. Артистка сделала начес с пышными кудрями, примерив ультрамодное цветочное платье с воротничком «Клодин». Изюминкой образа поп-дивы стали спожки-чулки.

«Какая тонкая талия!», «Алла Борисовна с легкостью затмила даже Юлю Зиверт», «Они словно ровесницы, а ведь разница в возрасте колоссальная», «Любимые певицы — шикарные и очаровательные», «Аллуся рядом с этой привлекательной девушкой выглядит очень молодо! А ведь она значительно старше Зиверт», — восхищаются певицей ее преданные почитатели.

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