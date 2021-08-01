«Основание Осман» за кадром: Бурак Озчивит предстал на редком фото с друзьями-актерами

Бурак Озчивит за время съемок двух сезонов турецкого сериала «Основание Осман» успел подружиться со многими актерами. Так, к примеру, в близкий круг общения мужа Фахрийе Эвджен входят: Йийит Учан, его многие поклонники помнят, как главного помощника и правую руку Осман-бея — воина Борана, голубоглазый Бурак Челик, он же воин Гектук, может посоревноваться в мужской харизме и привлекательности с самим Озчивитом, еще один яркий персонаж Чагры Шенсой, он же Беркутай.

На личной страничке в Instagram Бурак Озчивит поделился редким фото с друзьями-актерами. Примечательно, что этот снимок был сделан вне съемок сериала, как говорится за кадром. Помимо Бурака Челика, Йийита Учана и Чагры Шенсоя на фото также отметился и экранный дядя Озчивита — Рагып Саваш, он же Дюндар-бей.

«Вот это подарок от Бурака для всех его поклонников! Ждем с нетерпением третий сезон», «Не хватает только красавиц Гунджи хатун, Балы хатун и Малхун хатун», «Какие они красавцы Осман-бей и его преданные воины», «Суперские! А Бурак Челик по красоте Озчивиту совсем не уступает», «Это же воины Боран и Гектук со своим беем Османом», — пишут фолловеры.

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