Муж звезды «Великолепного века» может оказаться в тюрьме

Актриса Пелин Карахан может надолго остаться без мужа, так как бизнесмену грозит уголовный срок.

Семья исполнительницы роли единственной дочери султана Сулеймана оказалась в центре крупного скандала. Стало известно, что возлюбленный Карахан проводил махинации с большой партией духов.

Сам инцидент произошел еще в 2019 году. Тогда, по информации следствия, компания Бедри Гюнтая Yenigün Cleaning and Service скопировала чужие экспортные декларации. Согласно этим документам, фирма мужа Пелин везла в Турцию большую партию парфюмерии. Вот только духов не было. А компании вернули 3,7 миллиона лир как возмещение за НДС.

Специалисты нашли в этом деле признаки мошенничества в особо крупных размерах. По делу проходят семь человек, включая мужа Карахан. Сам Бедри свою вину не признал, пишет «СтарХит»

«Как компания мы оскорблены. У нас не было никаких экспортных операций на таможне Амбарлы в 2019 году! Выставленные счета-фактуры не включены в мои бухгалтерские записи. Как компания, где работает более 4000 человек и которая выставляет счета на сумму около 20 миллионов турецких лир каждый месяц, для нас нелогично браться за такую ​​работу», — передает слова предпринимателя Hürriyet

Напомним, Пелин вышла замуж за турецкого бизнесмена в далеком 2014 году. В своем микроблоге актриса демонстрирует картину семейной идиллии. Она считает, ей очень повезло с мужем.

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