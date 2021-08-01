«Никогда не верьте никому»: Алана Мамаева показала письмо, где экс-избранник обещает быть только с ней

После того, как экс-избранница спортсмена Павла Мамаева — Алана — узнала о новом предательстве бывшего мужа, она опубликовала в личном микроблоге отрывок из письма футболиста. Примечательно, что Павел собирался прожить с Аланой минимум до 2037 года.

Алана обратилась к бывшей подруге, к которой ушел спортсмен. Отметим, что российский полузащитник завел новую семью.

«Никогда не верьте никому! Письмо от предателя! Читай, Надя», — написала Алана в своем Instagram.

Напомним, ранее в Stories личного микроблога Мамаева со слезами на глазах рассказала о предательстве бывшего возлюбленного. Алана отметила, что разлучницей стала ее близкая подруга Надежда, которая теперь не хочет знать 33-летнюю знаменитость.

Модель решила доказать бывшей подруге, что любовь Мамаева не бывает долгой. А весомым аргументом стало письмо Павла, в котором он клянется Алане в вечной любви и просит простить ему все измены.

«Я обещаю тебе, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам! Я обещаю тебе, что сделаю все, чтобы мы жили, как сказано в Библии, как одно целое!» — заявил Мамаев в письме бывшей возлюбленной.

Также футболист добавил, что в 2029 или в 2037 году Алана будет жить с ним и даже не вспомнит все ссоры и трудности.

Смотрите также: