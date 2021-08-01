«Идем на море»: жена 81-летнего Виторгана в бикини и парео запечатлелась с детьми на отдыхе

Эммануил Виторган впервые вылетел за границу со своими маленькими дочками Этель и Кларой, а также с женой Ириной Млодик. Звездная семья выбрала для своего отпуска солнечную Грецию. В этой же стране, к слову, ранее отдыхали Валентин и Марина Юдашкины, а также Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

Немало порадовал семью известного актера бассейн возле отеля. Его прохладой с удовольствием насладились как наследницы Виторгана и Млодик, так и сам народный артист.

Однако главным развлечением для знаменитостей все-таки является теплое море Греции. Девочки с восторгом встретили его, с удовольствием играя на пляже с водичкой и песком.

Свою дорогу до моря Эммануил Гедеонович показал в личном блоге. На фото он шествует рядом с дочками в шортах и футболке, а его жена облачена в бикини и цветное парео. Как и любые другие родители маленьких детей они захватили с собой развлечения для малышей вроде ведерок и лопаток, а также перекус в виде бананов.

«Идем на море», — коротко подписал снимок 81-летний Эммануил Виторган.

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