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Большинство – против: американцы не поддерживают политические амбиции Меган Маркл

Экс-актриса думает баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Большинство – против: американцы не поддерживают политические амбиции Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В прошлом году Меган Маркл вернулась в США. Она оказалась на родине после двух лет жизни в Лондоне, причем с мужем-принцем и маленьким сыном. Еще зимой минувшего года таблоиды сообщали о том, что герцогиня Сассекская планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году. Как выяснилось, эта идея не понравилась большинству американцев.

Как пишет Express, 80 процентов американцев считают, что Меган не стоит идти в политику. Такого же мнения придерживаются и 75 процентов британцев. Опрос был проведен изданием на территории США и Великобритании.

Напомним, что в начале лета Меган Маркл стала мамой во второй раз. Она родила девочку, которую назвали Лилибет Диана. 4 августа герцогиня Сассекская отметит свой 40-й день рождения.

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