«Протяжный крик»: бывшие девушки принца Гарри опасаются читать его мемуары

В прошлом месяце принц Гарри заявил о том, что пишет мемуары. В эти дни герцог Сассекский активно трудится над черновиками, которые передаст в издательство уже осенью. Аванс за будущую книгу он уже получил – это 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Кстати, все вырученные от продажи средства герцог планирует передать на благотворительность, но будет это не раньше 2023 года, так как выход книги намечен на конец 2022-го.

«Я думаю, это будет один протяжный крик о том, какой он сейчас замечательный и каким ужасным был раньше, как много страдал, сколько всего не знал, и как все его подводили», — цитирует королевского эксперта Колин Кэмпбелл Honey 9.

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По мнению Колин, выхода книги в свет опасаются не только все представители дворца, включая и мачеху Гарри Камиллу Паркер-Боулз, но и все его предыдущие девушки. Речь идет о Челси Дэйви и Кресиде Бонас. Именно с ними у Гарри были наиболее продолжительные романы. Напомним, что с Челси он встречался на протяжении шесть лет с короткими перерывами, а с Кресидой – два года.

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