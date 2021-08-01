«Вай-вай! Как сказал бы Сюмбюль»: Селен Озтюрк в крошечном лифе ошарашила видом манящей груди

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» покрасовалась в купальнике. Такого от «скромницы» Гюльфем хатун никто из поклонников не ожидал.

Селен Озтюрк ошарашила поклонников сексапильным снимком с отдыха. В Instagram актриса из турецкого сериала «Великолепный век» опубликовала «сочный» кадр, блеснув упругим бюстом в крошечном лифе. При этом экранная «скромница» Гюльфем хатун сделала это так изящно, что ее пикантное фото совсем не показалось фолловерам чересчур откровенным или вульгарным. Кто бы мог подумать, что партнерша Халита Эргенча в свои 41 год обладает такой соблазнительной фигурой.

По истории, что отражена и в сценарии сериала, Гюльфем султан была одной из первых наложниц султана Сулеймана. Их союз продлился недолго, в то время избранник красавицы-наложницы еще не был падишахом, а управлял Манисой как шехзаде. Первенец Гюльфем не выжил из-за болезни. Эту трагедию они перенести не смогли. Наложница Сулеймана так и осталась во дворце, а вот он сам вскоре переключил внимание на других обитательниц в гареме. И место Гюльфем хатун рядом с будущим падишахом заняла Махидевран, родившая ему сына Мустафу.

«Смачная затрещина султану?», «Вай-вай! Как сказал бы Сюмбюль», «Наш Сулейман бы такую Гюльфем от себя не отпустил», «Хюррем и Махидевран льют слезы в подушку», «Ух! Какая красотка», «Вот это я понимаю — Гюльфем хатун», «У Сулеймана неплохой вкус на женщин», «Шикарная султанша», «А ведь ей уже больше сорока! И такая стройняшка», — восхищаются поклонники.

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