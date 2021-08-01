Вечеринка в деревне Грязь: 72-летняя Пугачева в платье-плиссе и мерцающей пелерине приоткрыла тонкие плечики

Примадонна позировала в окружении друзей и близких. Семилетние двойняшки Гарри и Лиза веселились вместе со взрослыми.

Алла Пугачева любит принимать дома гостей и слывет гостеприимной хозяйкой. Надо отметить, что примадонна на публике появляется не так часто, как того хотели бы ее поклонники. Однако муж Аллы Борисовны шоумен Максим Галкин с завидным постоянством делится в Instagram домашними кадрами с возлюбленной. На одном из памятных снимков певица предстала в окружении друзей и близких. Даже семилетним двойняшками Гарри и Лизе звездные родители разрешили лечь спать попозже и побыть на празднике со взрослыми.

Гостей в подмосковном особняке в деревне Грязь Алла Пугачева встречала в серебристой мерцающей пелерине и туфелька-балетках того же оттенка. Изюминкой образа стало кипенно-белое платье-плиссе. Примадонна кокетливо приоткрыла узкие плечики, украсив линию декольте массивной подвеской в виде сплетенных колец.

По одну сторону от именитой мамы сидела Лиза, а по другую — Гарри. В гостях у примадонны также отметились чета Юдашкиных и близкая подруга певицы Алина Редель. Примадонна искусно уложила локоны, собрав белокурые волосы в замысловатую прическу с челкой-шторкой.

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