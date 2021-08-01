«Образ потрясающе нежный»: внучка Ротару отметилась на вечеринке в кружевной блузе с рукавами-фалдами

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко уже много лет живет в Америке, где работает моделью. Она также часто бывает в Европе у друзей и по работе. На сей раз знаменитая родственница народной артистки засветилась на масштабной вечеринке в Италии, где дресс-кодом был totall white.

Соня предстала на тусовке в кружевном наряде, который состоял из сложной многослойной блузы с удлиненными рукавами и шорт. Этот лук прокомментировал специально для Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен.

«Для меня стиль «бохо» — один из самых сложных, потому что его трудно преподнести изысканно и очень элегантно. Но внучке Софии Ротару это прекрасно удалось.

Во-первых, предлагаю обратить внимание на интересный фасон с рукавами — фалдами, казалось бы, что сюда нужны какие-то длинные брюки в пол, но София выбрала шорты. При этом сам костюм полупрозрачный, а шорты достаточно короткие, лук в целом не выглядит пошлым. Напротив, София очень элегантна и изысканна. Второе, что хочу отметить — это кружево. Все кружевные вещи сами по себе сложные. В данном случае образ получился многогранным: мало того, что он в бохо стиле, так еще и кружевной материал, плюс не забываем про дресс-код totall white, то есть композиция действительно сложная, и София прекрасно справилась с подачей.

Кстати, вам на заметку: по кружеву можно определить дороговизну костюма: дешевое кружево видно сразу, оно всегда очень топорно, а у костюма Софии очень тонкие аккуратные ниточки. Образ получается потрясающе нежный, летний и главное — трендовый. Небольшой инсайт для читателей: если вы собираетесь, например, на свадьбу к подруге, то уже не нужно выбирать морально устаревшие платья из страз. Лучше отдать предпочтение именно такому луку. Единственное что бы я как эксперт по стилю порекомендовал или поправил — это прическа. Я бы сделал небрежные локоны, а не кукольные. Также здесь хорошо подошла бы легкая волна или «дулька». Есть одно очень простое правило, которое может вас выручать: если образ сложносочиненный, то лучше волосы убирать и не делать на прическе акцент, иначе будет перебор», — сказал фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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