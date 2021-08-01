Дешевле уже некуда: любовница Олега Яковлева в срочном порядке продает его квартиру в Черногории

Любовница экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева в срочном порядке продает его квартиру в Черногории. Это то, что ей все-таки удалось оформить на свое имя после смерти артистка еще в 2017 году. Александра Куцевол не раз пыталась доказать в суде свой брак с Олегом, но все было тщетно. Все имущество певец оставил своему университетскому другу Роману Радову.

«Тогда родственники были слишком заняты своей скорбью. Плюс с Сашей тогда и у Тани (племянницы Олега) и у Ромы были хорошие отношения. Родственница «Иванушки» тогда передала Саше права на творчество, Радов хотел ей бесплатно оставить квартиру в Москве. Никто не думал, что Саша начнет «по-тихому» оформлять на себя недвижимость при помощи липовых документов. А она стала», — рассказала «Комсомольской правде» подруга семьи Евгения Кириченко.

Речь идет о небольшой квартире-студии с отдельной ванной комнатой площадью всего 47 квадратных метров. Из окон – потрясающий вид на море и горы. Располагается она в городе Херциг-Нови. Просит Александра за нее семь миллионов рублей. Специалисты отмечают, что жилплощадь стоила бы дороже, если бы не высокая срочность.

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