«Наблюдать за лицемерием и несправедливостью»: Малькова продолжает борьбу с мужем Макеевой за алименты

Пока Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхали на Байкале, бывшая жена строителя – Светлана Малькова продолжает борьбу за алименты. Ранее она рассказывала, что шестое заседание суда было перенесено. В связи с чем Светлана вынуждена обратиться за помощью к именитым юристам. Теперь она будет сотрудничать с кандидатом юридических наук Юлией Вербицкой, которая сама решила помочь Мальковой. Об этом мама четырех детей сообщила в своем Instagram.

«Я всегда за справедливость! Мои принципы железобетонные и это позволяет мне не вступать на сомнительный путь! Вытерпеть в свой адрес могу многое, и вы стали тому свидетелями. Но, как тяжело бороться за права детей, наблюдать за лицемерием и несправедливостью», — написала Малькова.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у телезвезды. Роман приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. Старший его сын, 16-летний Андрей недавно переехал жить к нему и мачехе в Москву, а трое младших остались с мамой в Словении.

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